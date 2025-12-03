O sorteio da fase de grupos do Mundial de râguebi de 2027, que terá lugar na Austrália, trouxe vários reencontros de alto impacto, e colocou Portugal novamente frente a um adversário bem conhecido: o Uruguai.

A organização divulgou esta quarta-feira a distribuição dos seis grupos, num formato renovado com 24 seleções, uma estreia que pretende tornar o torneio «mais global e acessível».

A seleção portuguesa ficou integrada no Grupo D, ao lado de Irlanda, Escócia e Uruguai, sendo que a seleção sul-americana foi também uma das que causou um impacto inesperado no Mundial em França, a par de Portugal.

A África do Sul, campeã em título, foi sorteada no grupo B com Itália, Geórgia e Roménia, já a Austrália, organizadora do torneio, caiu no Grupo A com a Nova Zelândia, um dos encontros que certamente será dos mais aguardados. O pontapé de saída será dado a 1 de outubro de 2027, em Perth.

Confira aqui os grupos do Mundial 2027 de râguebi:

Grupo A: Nova Zelândia, Austrália, Chile, Hong Kong China

Grupo B: África do Sul, Itália, Geórgia, Roménia

Grupo C: Argentina, Fiji, Espanha, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escócia, Uruguai, Portugal

Grupo E: França, Japão, EUA, Samoa

Grupo F: Inglaterra, País de Gales, Tonga, Zimbabué

