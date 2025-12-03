Râguebi: Portugal com Uruguai, Irlanda e Escócia no Mundial 2027
«Lobos» num grupo difícil para o Campeonato do Mundo que se vai disputar na Austrália
O sorteio da fase de grupos do Mundial de râguebi de 2027, que terá lugar na Austrália, trouxe vários reencontros de alto impacto, e colocou Portugal novamente frente a um adversário bem conhecido: o Uruguai.
A organização divulgou esta quarta-feira a distribuição dos seis grupos, num formato renovado com 24 seleções, uma estreia que pretende tornar o torneio «mais global e acessível».
A seleção portuguesa ficou integrada no Grupo D, ao lado de Irlanda, Escócia e Uruguai, sendo que a seleção sul-americana foi também uma das que causou um impacto inesperado no Mundial em França, a par de Portugal.
A África do Sul, campeã em título, foi sorteada no grupo B com Itália, Geórgia e Roménia, já a Austrália, organizadora do torneio, caiu no Grupo A com a Nova Zelândia, um dos encontros que certamente será dos mais aguardados. O pontapé de saída será dado a 1 de outubro de 2027, em Perth.
Confira aqui os grupos do Mundial 2027 de râguebi:
Grupo A: Nova Zelândia, Austrália, Chile, Hong Kong China
Grupo B: África do Sul, Itália, Geórgia, Roménia
Grupo C: Argentina, Fiji, Espanha, Canadá
Grupo D: Irlanda, Escócia, Uruguai, Portugal
Grupo E: França, Japão, EUA, Samoa
Grupo F: Inglaterra, País de Gales, Tonga, Zimbabué
