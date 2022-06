A Seleção Nacional de râguebi perdeu esta tarde ante a Itália, num encontro de preparação para o torneio de repescagem para o Mundial 2023.

No Estádio do Restelo, Portugal até entrou melhor e foi para o intervalo a vencer por 17-10, mas o conjunto italiano deu a volta na segunda parte e confirmou o triunfo por 38-31 em cima do final.

Refira-se que o torneio de repescagem para o Campeonato do Mundo de França decorrerá no Dubai, no próximo mês de novembro.