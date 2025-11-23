Portugal sagrou-se, neste domingo, bicampeão europeu de râguebi em sub-20, após triunfo sobre os Países Baixos (29-17) na final disputada em Praga, na Chéquia. A Seleção já vencia ao intervalo (19-3), graças ao hat-trick de ensaios de Enzo Fernandes (5, 17 e 32 minutos), dois dos quais transformados por Tomás Marques.

Os neerlandeses reagiram no segundo tempo, com dois ensaios aos 44 e 51 minutos (19-17), mas Portugal selou a conquista com um toque de meta de Diego Ferreira (71m), também transformado por Tomás Marques, que somou ainda uma penalidade (76m).

Desta forma, a Seleção de sub-20 revalidou o título conquistado em 2024, também frente aos Países Baixos em Praga. Para esta conquista, os “Lobinhos” eliminaram Polónia (63-0) e Chéquia (60-3).

Este foi o quinto título de campeão europeu neste escalão para Portugal (2017, 2018, 2019, 2024, 2025).