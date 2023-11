Hannes Strydom, membro da famosa equipa da seleção da África do Sul que venceu o Campeonato do Mundo de Râguebi de 1995, logo após o final do apartheid, morreu aos 58 anos, na sequência de uma aparatosa colisão com um táxi minibus. Os históricos Springboks estão de luto.

Ainda não há muitos detalhes sobre o acidente fatal, mas Kobus Wiese, antigo companheiro de equipa e amigo próximo de Strydom, revelou que o acidente aconteceu no passado domingo, junto às minas de carvão de Emalahleni, na província de Mpumalanga.

Strydom estreou-se pelos Springboks em 1993 e ajudou a derrotar a Nova Zelândia na histórica final do Mundial de 1995. Jogou na seleção até 1997 e terminou a carreira em 2000 ao serviço dos Lions.

Strydon, que depois de terminar a carreira abriu uma farmácia, já tinha sido notícia em 2014 quando foi hospitalizado com uma fratura no crânio e várias feridas de arma branca, quando foi atacado por seis pessoas numa tentativa de carjacking.

Da famosa seleção dos Springbocks de 1995, Strydom é o quinto elemento a morrer, depois de Ruben Kruger (2010), Joost van der Westhuizen (2017), Chester Williams e James Small (2019), além do selecionador Kitch Christie (1998).

It is with great sadness to have heard of the passing of our very own Lions and Springbok legend Hannes Strydom. Our thoughts and prayers are with his family and friends during this time. May his soul rest in peace.#LionsPride🦁 pic.twitter.com/wt21wMe1wQ