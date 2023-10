Loucura na chegada dos campeões mundiais de râguebi à África do Sul.



Depois da revalidação do título mundial, os Springboks regressaram a casa e tiveram uma receção digna de autênticos heróis. Milhares de pessoas invadiram o aeroporto internacional de O.R Tambo, em Joanesburgo, de forma a saudarem a seleção da África do Sul.



O capitão Siya Kolisi liderou a comitiva sul-africana e foi o primeiro a aparecer, erguendo o troféu conquistado em França para gáudio dos presentes. Veja as imagens na galeria associada ao artigo e o vídeo do momento.