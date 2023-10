Durante a meia-final do Campeonato do Mundo de Râguebi, Bongi Mbonambi da África do Sul terá insultado o inglês Tom Curry.

O jogador britânico queixou-se ao árbitro, perguntando o que deveria fazer perante um insulto de teor racista. O juiz do encontro pediu-lhe para não fazer nada, já que trataria do assunto depois. A conversa entre Curry e o ábitro O'Keeffe foi audível.

A federação inglesa poderia reportar o incidente às autoridades do Râguebi até à manhã desta segunda-feira.

Já a federação da África do Sul emitiu uma declaração a dizer que está a avaliar todas as provas disponíveis.

O jogador sul-africano está a ser investigado pela World Rugby - a federação internacional da modalidade - que garante levar o assunto «muito a sério».

Bongi Mbonambi é uma das figuras da equipa dos 'Springboks'. Se for suspenso, pode falhar o jogo decisivo deste Mundial.

A África do Sul defronta a Nova Zelândia no sábado, dia 28 de Outubro, na final do Campeonato do Mundo de Râguebi.