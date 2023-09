As Fiji venceram neste domingo a Austrália por 22-15, no Grupo C do Mundial de râguebi, colocando-se à frente dos ‘wallabies’ na luta pelo apuramento para os quartos de final.

As duas seleções passam a somar seis pontos, atrás do País de Gales, no grupo onde está igualmente Portugal.

Na próxima jornada do Grupo C, Portugal e Geórgia defrontam-se em Toulouse, enquanto o País de Gales mede forças com a Austrália.