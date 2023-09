Portugal ficou perto, muito perto, de conseguir a primeira vitória num Mundial de Râguebi, mas acabou por empatar diante da Geórgia, 18-18, em jogo da segunda jornada do grupo C do Campeonato do Mundo de 2023.

É, no entanto, a primeira vez que a Seleção Nacional consegue empatar nesta prova, naquela que é a segunda participação dos Lobos em Mundiais.

Em Toulouse, a Geórgia entrou melhor na partida e adiantou-se logo nos primeiros minutos, por 7-0. Pouco depois, numa penalidade convertida, a vantagem foi ampliada para 13-0.

A reação lusa, no entanto, começou ainda no primeiro tempo: Raffaele Storti, com um grande ensaio, reduziu para 13-5.

A reação continuou na segunda parte, e duas penalidades convertidas por Samuel Marques permitiram aos Lobos ficarem a apenas dois pontos do adversário. Mas os jogadores portugueses fizeram mais do que isso, já que Storti fez novo ensaio aos 59 minutos e Portugal passou para a frente – Samuel Marques voltou a converter a penalidade.

A Seleção Nacional foi aguentando o ímpeto da Geórgia, mas depois de largos minutos a pressionar, a formação georgiana conseguiu mesmo um novo ensaio e deixar tudo empatado a um minuto do fim, já que Matkava não converteu a penalidade.

Mas mesmo com pouco tempo, Portugal ainda foi à procura de uma vitória histórica: os Lobos conquistaram uma falta, Sousa Guedes teve nos pés a hipótese de garantir o triunfo, mas rematou ao lado.

Não se fez história, mas o orgulho é imenso 🐺🇵🇹



Portugal recupera 13 pontos mas empata com a Geórgia!

Ainda assim, fica para a história o primeiro empate de Portugal em Mundiais, que dão também os primeiros dois pontos no grupo C, os mesmos da Geórgia. País de Gales lidera a tabela classificativa, com dez pontos.

O próximo jogo da Seleção Nacional está agendado para o próximo dia 1 de outubro, domingo, às 16h45.