A seleção portuguesa de râguebi vai disputar um encontro com a África do Sul, atual bicampeã do mundo, anunciaram esta sexta-feira as federações dos dois países.

O encontro com os "springboks" está agendado para 20 de julho, em hora e local ainda por definir, na África do Sul, e será antecedido por dois encontros com a Namíbia, também em território africano. Estes encontros serviram para testar o crescimento dos "lobos", frente a seleções que também participaram no Mundial deste ano.

«É fantástico e uma grande honra para Portugal poder jogar com o campeão do mundo. Esperamos que sirva também para os clubes e as entidades oficiais perceberem de uma vez por todas que precisamos de mais apoio», exultou o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), Carlos Amado da Silva, em declarações à Lusa.

«Agora temos de trabalhar e preparar este encontro quase como se fosse o próprio Mundial. Temos de ombrear com os campeões do mundo, não podemos ir lá fazer má figura», rematou o presidente da FPR.

A África do Sul conquistou o Mundial em outubro, na França, tornando-se na primeira seleção a conquistar quatro títulos em 10 edições da competição.

Portugal participou pela segunda vez no Mundial, depois da presença em 2007, e obteve uma vitória inédita, batendo as Fiji por 24-23 na última jornada do Grupo C.

Antes, os "lobos" tinham perdido com o País de Gales (28-8) e com a Austrália (34-14), e alcançado um empate com a Geórgia (18-18).