Portugal perdeu, este domingo, contra a Geórgia, por 36-10, na final do «Rugby Europe Championship», em Paris.

Na reedição da final do ano passado, onde os «lobos» também saíram derrotados (38-11), a armada lusa nunca se conseguiu impor face ao poderio georgiano e ao intervalo já perdia por 12-3. Esta foi a 16ª vez que a Geórgia conquista esta competição, seguida da Roménia, com cinco troféus e Portugal com apenas um no registo.

A seleção nacional não conseguiu assim repetir o objetivo de conquistar o segundo título europeu da história, depois da vitória em 2004, ainda com um formato diferente do atual, na competição.