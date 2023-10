Patrice Lagisquet vai deixar de ser o selecionador nacional de râguebi após o Mundial 2023, confirmou esta quarta-feira o próprio, em declarações à Lusa.

«É uma decisão que já está tomada e comunicada à Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) e aos jogadores há algum tempo», começou por dizer, após o primeiro treino de Portugal de preparação frente às Fiji.

Fui convidado para continuar, mas já tinha prometido à minha família que iria parar o râguebi após o Campeonato do Mundo», acrescentou.

À agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa de Râguebi, Carlos Amado da Silva, revelou que a decisão de Lagisquet já havia sido comunicado «ainda antes do Mundial», e garantiu que o futuro do comando técnico da Seleção Nacional «está a ser acautelado».

Patrice Lagisquet chegou à equipa portuguesa em julho de 2019, para suceder no cargo a Martim Aguiar.

Portugal defronta a Ilhas Fiji no próximo domingo, às 20h00, em jogo do grupo C do Mundial 2023.