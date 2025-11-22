Râguebi
Râguebi: Portugal sorri e vence Canadá
Lobos somam segundo triunfo consecutivo na janela de outubro
A seleção portuguesa de râguebi triunfou este sábado na receção ao Canadá, por 33-27, e registou a segunda vitória consecutiva na janela internacional de outono da World Rugby.
Ao intervalo, no Estádio Cidade de Coimbra, Portugal e Canadá seguiam empatados (16-16), mas na segunda parte os Lobos foram atrás do triunfo com toques de meta de Guilherme Vasconcelos (43) e Rodrigo Marta (64), ambos transformados por Vareiro, que somou mais uma penalidade.
De recordar que nesta paragem para seleções, Portugal perdeu com o Uruguai (26-8) e venceu o Hong Kong (58-12).
