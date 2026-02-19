A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) anunciou esta quinta-feira que a totalidade da receita do encontro entre Portugal e Roménia, da terceira jornada do Grupo B do Rugby Europe Championship, será entregue às regiões de Coimbra e Leiria, afetadas pelo recente mau tempo.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da FPR, Carlos Amado da Silva, explicou a decisão.

«É uma ótima maneira de a população de Lisboa, mesmo quem não é do râguebi, poder juntar-se a nós e ajudar», afirmou o dirigente.

A escolha de Coimbra e Leiria prendeu-se com o facto de serem, entre os municípios afetados, aqueles que têm prática organizada da modalidade.

Num gesto simbólico, os jogadores da seleção nacional vão entrar em campo acompanhados por crianças dos Lobos de Leiria, escola de artes marciais e râguebi daquela cidade.

Os bilhetes para o encontro estão disponíveis online, com o preço unitário de 10 euros. Existe ainda um bilhete familiar, no valor de 30 euros, que permite a entrada de dois adultos e duas crianças entre os três e os 14 anos.

De recordar, o país foi atingido pelas depressões Depressão Kristin, Depressão Leonardo e Depressão Marta, que provocaram 18 vítimas mortais, centenas de feridos e desalojados, além de elevados prejuízos materiais.