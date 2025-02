Portugal selou, na tarde deste domingo, no Restelo, a qualificação para o Mundial de 2027, a disputar na Austrália. Frente à Alemanha, os “Lobos” agigantaram-se e venceram por 56-14 (35-0 e 21-14).

A Seleção aproveitou o triunfo da Roménia sobre a Bélgica (14-31) e selou novo capítulo determinante no desenvolvimento do râguebi nacional.

Assim, ao cabo de duas jornadas, Portugal sobe à liderança do Grupo B do Europe Championship 2025, com 10 pontos, mais um face à Roménia.

Na derradeira ronda, na tarde de sábado (15h), os “Lobos” jogam na Roménia, quando as contas do grupo estão encerradas. A terceira e quarta classificada, Bélgica e Alemanha, respetivamente, vão disputar os postos entre o 5.º e 8.º deste Europe Championship.

Por sua vez, Roménia e Portugal vão competir nas meias-finais desta prova.

Por fim, e sobre o Mundial, após o alargamento do torneio para 24 seleções, a Europa passou a contar com quatro vagas diretas, que serão atribuídas aos dois primeiros classificados de cada grupo do Europe Championship.

O quinto classificado do Europe Championship apura-se para o torneio final de repescagem, a disputar em novembro. Ou seja, resta uma pequena esperança para Bélgica e Alemanha.

Portugal participou em dois Mundiais de râguebi, ambos em França, em 2007 e 2023. No último, os “Lobos” conseguiram uma inédita vitória, frente às Ilhas Fiji (24-23).