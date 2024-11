Portugal sagrou-se, este domingo, campeão europeu de râguebi sub-20, após bater os Países Baixos por 46-14, na final do torneio, em Praga.



A Seleção nacional volta assim a vencer uma prova que fugia desde 2019, quando foi tricampeão do escalão.



De resto, ao intervalo Portugal já ganhava por 20-14 com ensaios de Luís Moreira (18 minutos) e Mateus Ferreira (21), ambos transformados por Manuel Vareiro, que somou ainda duas penalidades (10, 37) nesse período.

Após o descanso, Vareiro foi dando conforto no marcador aos jovens «lobos» com mais três penalidades (43, 55, 62) e um «drop goal» (66), que aumentaram a vantagem para 32-14, antes de transformar os toques de meta de Sebastião Stilwell (69) e Guilherme Vasconcelos (76).

O triunfo da seleção portuguesa dá ainda acesso ao World Rugby Trophy de sub-20 de 2025, uma espécie de «Mundial B« que qualifica o campeão para o Mundial do escalão no ano seguinte.

Desta forma, Portugal somou o quarto título europeu de sub-20 (2017, 2018, 2019 e 2024), aos quais se junta o troféu de 2012, quando o Europe Championship era disputado pelos sub-19.