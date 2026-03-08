Portugal garantiu neste domingo, no Restelo, o acesso à final do Europe Championship, vencendo a Espanha por 26-7 (13-0 e 13-7). Os “Lobos” inauguraram o marcador ao minuto 13, através da conversão de um penálti. Até à pausa, a Seleção alcançou um ensaio e converteu um golo e um penálti.

Na etapa complementar, Portugal ampliou entre os 55 e os 60 minutos, antes de Espanha reduzir com um ensaio e uma conversão. A fechar, ao minuto 71, os “Lobos” capitalizaram o quarto penálti.

Assim, a Seleção vingou a eliminação de 2025 e alcançou a final do Europe Championship, fase na qual vai medir forças com a “poderosa” Geórgia, a 15 de março (domingo). Numa prova disputada desde 2012, apenas os georgianos conquistaram o troféu.

Por sua vez, a Espanha vai disputar o terceiro lugar com a Roménia, seleção que impediu o “bronze” de Portugal há um ano.