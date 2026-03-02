O troféu do Torneio das Seis Nações de râguebi (famosa competição composta pelas seleções nacionais da Irlanda, País de Gales, Inglaterra, Itália, Escócia e França) ficou danificado após o veículo que o transportava se ter envolvido num acidente na Irlanda.

Segundo a organização, não houve feridos, mas a peça sofreu danos provocados por fogo e, após avaliação do fabricante oficial, concluiu-se que não pode ser restaurada ao seu estado original de apresentação.

Introduzido em 2015, quando a prova passou a contar com seis seleções, o troféu em prata maciça e com 75 centímetros de altura será retirado de uso nas cerimónias. Até ao final do campeonato será utilizada uma réplica idêntica, garantindo que o simbolismo e o prestígio da competição permanecem intactos.

A organização anunciou ainda que será encomendado um novo troféu, com o mesmo design, incorporando materiais do original para preservar a sua herança histórica, que remonta a 1883.

A nova peça deverá estar pronta antes da edição de 2027, num processo que implicará cerca de 365 horas de trabalho artesanal especializado.