Raheem Sterling apoia os protestos no Reino Unido e afirma que «a única doença neste momento é o racismo que estamos a combater».

O internacional inglês do Manchester City falou à BBC na sequência de manifestações que ocorreram na Grã-Bretanha após a morte do norte-americano George Floyd, em Minneapolis.

«Isto é a coisa mais importante porque é algo que acontece há anos e anos», disse Sterling. «Tal como com a pandemia, queremos encontrar uma solução para acabar com isto», acrescentou.

«É o que estas pessoas que protestam estão a fazer, estão a tentar encontrar uma solução e uma maneira de parar a injustiça que veem e lutar pela sua causa, desde que o façam de modo pacífico e seguro, sem magoar pessoas ou assaltar lojas», continuou.

Questionado sobre se ter opinião acerca do tema lhe dificultará a vida como profissional de futebol, Sterling declarou que não pensa no trabalho, mas sim «no que está correto» porque «isto sucede há centenas de anos e as pessoas estão cansadas e prontas para uma mudança».

O avançado do City concluiu: «Isto é algo que vou continuar a fazer, iniciar estes debates e pôr as pessoas do futebol a olhar para elas próprias e no que podem fazer para que haja oportunidades iguais neste país. Oxalá que outras indústrias possam fazer o mesmo, tal como a socidade cotidiana e o sistema também.»