A tenista bielorussa Aryna Sabalenka ascendeu esta segunda-feira à liderança do ranking mundial de ténis feminino (WTA), destronando a polaca Iga Swiatek, que ocupava o primeiro lugar desde novembro de 2023.

Embora nenhuma das tenistas tenha jogado na semana passada, Sabalenka surge agora na primeira posição do ranking WTA, um lugar que já tinha ocupado durante sete semanas a partir de 11 de setembro de 2023.

Aos 26 anos, a vigente bicampeã do Open da Austrália e vencedora do último Open dos Estados Unidos, interrompe o «reinado» de Swiatek, superando a polaca por apenas 41 pontos graças aos acertos do calendário.

Swiatek ocupava a liderança da hierarquia feminina precisamente desde que destronou a agora nova número um mundial a 6 de novembro do ano passado.

Ranking masculino sem alterações

Ao contrário do ranking feminino, os primeiros lugares do masculino não sofreram alterações, com o italiano Jannik Sinner confortavelmente na liderança, seguido do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev, respetivamente segundo e terceiro.

Entre os portugueses, Nuno Borges, que esta segunda-feira regressa à competição após um mês e meio de paragem por lesão – vai defrontar o russo Andrey Rublev (sétimo) na primeira ronda do torneio de Basileia -, desceu um lugar, para 33.º.

Já Jaime Faria continua a sua progressão no ranking, figurando atualmente na melhor posição da carreira - o 144.º lugar -, enquanto Henrique Rocha perdeu oito postos e é 170.º.

Na variante de pares, Francisco Cabral, o único luso no top 100 mundial, desceu uma posição e é agora 83.º.