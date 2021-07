Hiroshi Mikitani, CEO da Rakuten, marca japonesa e um dos patrocinadores principais do Barcelona, recorreu às redes sociais para comentar o polémico vídeo de 2019 que envolve Griezmann e Dembélé.

«Como patrocinador do clube, lamento muito que os jogadores do Barcelona tenham feito comentários discriminatórios. Uma vez que a Rakuten apoiou a filosofia do Barça e patrocinou o clube, tais declarações são inaceitáveis ​​em qualquer circunstância e serão formalmente protestadas contra o clube, afirmando ambas as opiniões.", disse Mikitani .

Ousmane Dembéléo gravou um vídeo em 2019 enquanto operadores asiáticos de um hotel arranjavam uma consola de videojogos. Agora que o vídeo ganhou destaque, no qual se ouve «todas estas caras feias aqui para poderes jogar, não tens vergonha?», ambos os jogadores estão a ser acusados de racismo.

Ambos os jogadores já pediram desculpas através de comunicado.