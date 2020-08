Muito se falou, durante sete meses, da possibilidade de Ralf Rangnick ingressar no Milan como treinador principal. O técnico acabou por confirmar a existência dessa possibilidade nesta quinta-feira, mas reconheceu que a prestação desportiva do clube no pós-pandemia [foram nove vitórias e três empates em 12 jogos] acabou por afastá-lo do histórico milanês.

«Pela série vitoriosa do Milan desde o recomeço da competição, simplesmente não podia acontecer. Não interessa a perspetiva, se minha ou do clube: não teria sido prudente», afirmou o técnico ao Suddeuschte Zeitung.

Terminada a relação com o Leipzig, onde desempenhou a função de diretor técnico da equipa treinada por Naggelsmann, o treinador aponta agora ao comando de uma equipa que lhe permita lutar por títulos. «Na minha idade [62 anos] era simpático que o próximo clube fosse um pelo qual eu pudesse ganhar títulos», terminou.