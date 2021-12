Ralf Rangnick foi apresentado oficialmente como novo treinador do Manchester United, com um contrato válido até ao final da temporada. A partir daí, o técnico de 36 anos ficará mais duas épocas no clube, como consultor desportivo.



Depois de deixar o cargo de diretor desportivo do Lokomotiv de Moscovo, o alemão assume o comando técnico do Manchester United e garante que está preparado para adaptar as suas ideias de jogo a Cristiano Ronaldo.



«Tens sempre de adaptar o teu estilo ou as tuas ideias de jogo aos jogadores que tens e não o contrário. Vi ontem o Cristiano na segunda parte, aos 36 anos, é incrível. É um profissional de topo. Com a sua idade, nunca vi um jogador tão em forma. Ainda é um jogador que pode facilmente fazer a diferença. Pelo que vi ontem do Cristiano, ele está mais do que disposto a ajuda a equipa e os outros jogadores terão de fazer o mesmo», diz Ralf Rangnick.



De resto, o treinador alemão explicou o sim ao convite do Manchester United, depois de ter recusado uma abordagem do Chelsea na época passada: «Estamos a falar de seis meses e meio como treinador e depois um papel consultivo durante dois anos. Para ser honesto, se o Manchester United te contacta para este tipo de papel, não podes recusar.»