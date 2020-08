O despiste do piloto britânico Ruairi Bell no Rali Alto Tâmega provocou este sábado três feridos ligeiros.

O acidente aconteceu na segunda e última classificativa do dia, em Chaves, depois do britânico ter perdido o controle do Ford Fiesta, embatendo com violência numa ambulância e ainda num carro da organização.

«Desloquei-me logo ao hospital de Chaves para verificar a situação. O bombeiro que apresentava maiores cuidados não passa de um ferido ligeiro com algumas escoriações e deve ter alguma fratura, mas felizmente está tudo bem e não foi necessária transferência para outra unidade hospitalar», referiu Nuno Loureiro, presidente do Clube Aventura do Minho (CAMI), responsável pela organização da prova, à agência Lusa.

Segundo Nuno Loureiro, o acidente deveu-se a «uma avaria mecânica» no carro do piloto Ruairi Bell, que saiu «em frente numa zona onde estavam os meios de segurança» e em que o «objetivo seria uma travagem muito forte para fazer um gancho à esquerda».

O presidente do CAMI considerou que «não há razão nenhuma para o carro sair daquela forma se não for por uma avaria».

Os restantes feridos são o copiloto e alguém que estava na assistência, que a organização não conseguiu precisar se pertencia ou não à comunicação social.

O Rali do Alto Tâmega, quarta prova do Campeonato de Portugal de Ralis de 2020 disputa-se este fim de semana nas zonas de Chaves e Boticas.