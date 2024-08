Sébastien Ogier, da Toyota Yaris, venceu este domingo o Rali da Finlândia, a nona prova do Campeonato do Mundo.

Ogier terminou as 20 classificativas com o tempo de 2:25:41,9 horas, à frente de Thierry Neuville (Hyundai i20), com 40,1 segundos de vantagem, e Adrien Fourmaux (Ford Puma), com 1.14,1 minutos de vantagem.

Bicampeão do mundo, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) despistou-se no penúltimo troço quando liderava confortavelmente, o que permitiu que Ogier vencesse a segunda prova da temporada, depois de ter ganho o Rali de Portugal.

«Ainda é difícil festejar. Uma vitória na Finlândia sabe sempre bem, mas não desta forma. Estou muito triste pelo Kalle. Teve azar com uma pedra e é uma pena. Nós tivemos azar na Sardenha, ao perdermos a prova na última classificativa [devido a um furo], mas aqui tivemos sorte. É assim o desporto», disse o francês, citado pela Lusa.