Três pilotos portugueses ocupam provisoriamente lugares no pódio nas suas categorias na 47.ª edição do Rali Dakar, que decorre na Arábia Saudita, após a conclusão da segunda etapa, a maior desta edição, com a duração de 48 horas.

Gonçalo Guerreiro (Red Bull) está em segundo lugar na classe Challenge, de veículos ligeiros, após completar os 967 km cronometrados na quinta posição, a 6 minutos e 18 segundos do vencedor, Paul Spierings (Rebellion). Luís Portela de Morais (GRally) terminou em sétimo, a 41 minutos e 37 segundos, ocupando a oitava posição na classificação geral.

Na categoria SSV, Alexandre Pinto (Old Friends) terminou a etapa em terceiro lugar, a 38 minutos e 8 segundos do vencedor, Brock Heger (RZR), e está no terceiro posto na classificação geral, a 1 hora, 2 minutos e 49 segundos do líder, Xavier de Soultrait (RZR). João Dias (Santag) enfrentou problemas mecânicos e precisou de assistência ao quilómetro 667.

Já nos automóveis, João Ferreira (Mini) ficou em 14.º, a 42 minutos e 13 segundos do vencedor, Yazeed Al-Rahji (Toyota), e recebeu uma penalização de oito minutos por excesso de velocidade numa área controlada. Ferreira está em 12.º na geral, a 36 minutos e 23 segundos do líder, Henk Lategan (Toyota). Carlos Sainz (Ford) sofreu um capotamento aparatoso e caiu para a 26.ª posição, a 1 hora, 30 minutos e 11 segundos do líder, enquanto Sébastien Loeb (Dacia) é o sexto, a 18 minutos e 56 segundos.

Nas motos, Daniel Sanders (KTM) venceu a segunda etapa, seguido por Skyler Howes (Honda) e Tosha Schareina (Honda). Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor português, terminando em 24.º, a 54 minutos e 44 segundos de Sanders, e está em 23.º na geral. António Maio (Yamaha) e Bruno Santos (Husqvarna) estão em 31.º e 36.º, respetivamente.

Nos camiões, Paulo Fiúza (Skuba Team DE Rooy FPT), terminou a etapa no terceiro lugar e está na mesma posição na classificação geral, a 38 minutos e 58 segundos do líder.

A terceira etapa, entre Bisha e Al Henakiyah, contará com 847 km, sendo 495 km cronometrados.