O piloto português Joaquim Rodrigues venceu a etapa desta terça-feira do mítico rali Dakar de todo-o-terreno, em motas, mas a verdade é que quando chegou ao final da etapa, o piloto natural de Barcelos não tinha ideia que tinha vencido.

O motard de quarenta anos foi o mais rápido a cumprir os 255 quilómetros em redor de Al Qaisumah, na Arábia Saudita, mas, em declarações exclusivas à CNN Portugal manifestou-se surpreendido com o resultado final.

Joaquim Rodrigues estava apenas convencido que tinha feito um bom tempo, mas «não tinha noção que tinha ganho a etapa», até porque, quando terminou, havia ainda outros pilotos em prova.

«Sabia que tinha feito um bom tempo, mas não sabia que tinha ganho. É uma grande vitória, só o facto de conseguir terminar, é uma grande vitória», referiu.

O piloto português falou depois da exigência de uma prova como o Dakar e conta que o primeiro dia até foi dececionante, depois de ter ficado perdido durante uma hora. Agora, já olhando para os próximos desafios, espera «não cometer muitos erros».

Sobre a experiência no deserto, Joaquim Rodrigues conta que tem andado quase sempre sozinho. «Não se vê ninguém. Tento concentrar-me ao máximo, até porque um mínimo deslize pode dar um acidente. Tento não pensar em muita coisa», acrescenta, admitindo que por vezes surgem distrações, mas procura sempre manter o foco.

Apesar da vitória, o piloto mantém os objetivos que já tinha definido que passam simplesmente por terminar a prova, até porque «recuperar é muito difícil».

O piloto natural de Barcelos gastou 2:34.41 horas para completar o percurso, deixando o australiano Toby Price (KTM) no segundo lugar, a 1.13 minutos, e o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) no terceiro, a 1.26.

Joaquim Rodrigues Jr. tornou-se, assim, no nono português a vencer uma etapa na mais emblemática prova de todo-o-terreno do mundo, o sexto motard e o primeiro depois do triunfo de Hélder Rodrigues na 12.ª etapa da edição de 2016, ano em que o malogrado Paulo Gonçalves, cunhado do vencedor, também conquistou venceu uma etapa.

Este foi o primeiro triunfo de Joaquim Rodrigues Jr. na competição, marcando também a estreia de triunfos da marca Hero no Dakar, em seis presenças.

Na classificação geral, Joaquim Rodrigues Jr. subiu cinco posições, para chegar ao 13.º posto, a 37.43 minutos do primeiro classificado, que continua a ser o britânico Sam Sunderland (GasGas), que, esta terça-feira, foi 13.º.