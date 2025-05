O piloto francês Adrien Fourmaux (Hyundai) viu comprometidas as hipóteses de lutar pela vitória no Rali de Portugal na tarde desta sexta-feira, ao sofrer um problema no carro, que ficou completamente parado no meio do troço, junto a uma zona espetáculo da classificativa Arganil 2, depois de ter batido na berma.

Fourmaux, que acabou a manhã a apenas 0,2 segundos do líder Ott Tänak (Hyundai), estava a 0,8 segundos de Tänak à partida para Arganil 2, a sétima das dez classificativas do dia, depois de ter perdido 0,3 segundos para o estónio em Lousã 2 e em Góis 2, ao início da tarde.

O carro de Fourmaux ficou com problemas na transmissão e parado no troço. Ao fim de um par de minutos, elementos da segurança tentaram ajudar Fourmaux a encostar o carro, uma vez que havia pilotos em ação. Takamoto Katsuta e Sami Pajari acabaram por passar ainda com o carro de Fourmaux no mesmo sítio, embora avisados por gestos, antes da curva, pelo navegador de Fourmaux, Alexandre Coria. Um momento que, no entanto, acabou por fazer com que o japonês e o finlandês perdessem algum tempo na manobra de contenção.

Ao fim de Arganil 2, classificativa ganha por Thierry Neuville (Hyundai), Tänak reforçou a liderança, já sem Fourmaux nas contas, tendo um tempo total de 01:05:36.2 horas, seguido de dois Toyota: Katsuta é segundo classificado, a 3,5 segundos de Tänak e Ogier é terceiro, a 3,9 segundos do líder.

Esta sexta-feira, há ainda mais três classificativas. Confira AQUI todos os troços e horários do Rali de Portugal.