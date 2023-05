O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) reforçou a liderança no Rali de Portugal na tarde deste sábado, depois das classificativas Vieira do Minho 2, Amarante 2, Felgueiras 2 e da super especial de Lousada, partindo para o derradeiro dia da prova com quase um minuto de vantagem para o segundo classificado, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).

Rovanperä, atual campeão do mundo e vencedor da prova lusa em 2022, foi o mais rápido em duas das quatro classificativas da tarde (Vieira do Minho 2 e Felgueiras 2), depois de ter sido o melhor nas três passagens da manhã. Dani Sordo foi o mais rápido em Amarante 2 e no fecho do dia, em Lousada.

Contudo, apesar de ter sido o mais rápido em duas classificativas à tarde, Sordo perdeu mais 5,1 segundos para o líder do Rali: termina este sábado a 57,5 segundos do finlandês, que ao final da manhã tinha 52,4 segundos de vantagem para o espanhol.

- Rali de Portugal 2023: os troços e todos os horários

Em terceiro lugar está o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), a 1.08,6 minutos de Rovanperä. Segue-se o finlandês Esapeka Lappi (Hyundai i20) é quarto, a 1.10,9 minutos do compatriota. O estónio Ott Tänak (Ford Puma) é quinto, a 2.21,8 minutos.

O dia ficou ainda marcado pela saída de cena de Pierre-Louis Loubet (Ford Puma), no início do dia, em Amarante 1, com a direção partida, na sequência de um toque na berma.

Solberg líder nos WRC2

O sueco Oliver Solberg (Skoda Fábia) lidera entre os WRC2, sendo o sexto do rali, com 35,4 segundos de avanço para o britânico Gus Greensmith (Skoda Fábia) e quase 1.30 minutos para o norueguês Andreas Mikkelsen (Skoda Fábia), que é terceiro.

O dia ficou ainda marcado pelo acidente do piloto paraguaio Miguel Zaldivar (Hyundai i20), na segunda passagem por Amarante. O piloto foi transportado de helicóptero para o hospital de S. João, no Porto, consciente, mas com dores torácicas, enquanto o copiloto argentino José Diaz seguiu para a mesma unidade hospitalar de ambulância, com dores lombares.

Para domingo estão previstas as últimas quatro classificativas do Rali, com 59,59 quilómetros cronometrados. Depois de passagens por Paredes, Fafe e Cabeceiras de Basto, o dia fecha com os 11,18 quilómetros do troço de Fafe, que serve de “Power Stage”; que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.