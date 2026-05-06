Arranca esta quarta-feira a 59.ª edição do Rali de Portugal, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) na liderança da classificação do Mundial, mas com o francês Sébastien Ogier, já com sete triunfos, a procurar reforçar o recorde de vitórias na prova portuguesa, desta vez, com mais um dia do que é habitual.

O shakedown, o troço que serve de teste aos pilotos para as últimas afinações, foi antecipado para esta quarta-feira, no arranque de uma competição que vai prolongar-se até próximo domingo.

Para dar resposta às novas orientações da Federação Internacional do Automóvel (FIA) sobre a quilometragem total de um dia de competição, foram integradas duas especiais no dia de quinta-feira (Sever e Albergaria), às quais se junta à já tradicional superespecial da Figueira da Foz.

Na sexta-feira, a prova mantém-se pelo centro do país, com classificativas em Mortágua, Lousã, Góis e Arganil.

O dia de sábado marca o regresso ao norte, com os troços de Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Amarante e Paredes (antecipado de domingo para sábado), com o dia a fechar com a tradicional superespecial de Lousada.

Já para domingo, estão reservadas duplas passagens por Vieira do Minho e Fafe, este a servir de «power stage» final.

Apenas 14 portugueses em ação este ano

O contingente nacional que participa na edição deste ano será composto por apenas catorze pilotos, nesta que constitui a segunda ronda da temporada.

Integrada na etapa mundialista, a prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) está limitada aos dois primeiros dias de competição, nas próximas quinta e sexta-feiras.

Ainda assim, é a prova mais dura e extensa do calendário nacional, uma vez que os troços ficam mais degradados devido à passagem dos concorrentes internacionais.

Armindo Araújo (Skoda Fabia) parte como favorito, até pela experiência de quem já foi o melhor português na prova por 14 vezes, incluindo uma vitória à geral.

Na prova de abertura, em Amarante, Armindo Araújo foi segundo classificado, atrás de Rúben Rodrigues (Toyota Yaris), que chega ao Rali de Portugal como líder do CPR.

O leque de candidatos é integrado ainda por Pedro Almeida (Toyota Yaris), José Pedro Fontes (Lancia Ypsilon), Pedro Meireles (Skoda Fabia), Ricardo Teodósio (Citroen C3), além de Gonçalo Henriques (Hyundai i20) e Hugo Lopes (Hyundai i20).

Ogier favorito a reforçar recorde

Sébastien Ogier, atual campeão do mundo venceu o Rali das Canárias há duas semanas e chega ao Rali de Portugal com a moral em alta. O piloto francês é o atual recordista de triunfos (sete) em Portugal, mais dois do que o finlandês Markku Allen.

«Foi uma sensação fantástica vencer nas Canárias e um resultado desses traz sempre um pouco mais de confiança para o rali seguinte. Portugal tem sido um lugar especial na minha carreira e é sempre um rali de que gosto muito. Os adeptos criam um ambiente muito agradável e será um prazer regressar», antevê Ogier.

Mas o primeiro a entrar em pista será Elfyn Evans, que já venceu em Portugal em 2021. «Normalmente, esta é uma prova em que a posição na estrada tem influência, mas já abrimos a estrada em Portugal por várias vezes nos últimos anos, por isso é algo a que estamos habituados e para o qual estamos preparados», frisou também.

O programa completo da edição de 2026

Quarta-feira, 6 de maio:

15:01 Shakedown, em Baltar (5,72 km)

Quinta-feira, 7 de maio:

15:05 SS1 Águeda/Sever (15,08 km)

16:05 SS2 Sever/Albergaria (20,24 km)

18:05 SS3 Figueira da Foz SSS (1,93 km)

Sexta-feira, 8 de maio:

07:35 SS4 Mortágua (14, 59 km)

08:55 SS5 Arganil 1 (18,62 km)

10:13 SS6 Lousã (7,07 km)

12:30 SS7 Arganil 2 (18,62 km)

13:25 SS8 Góis (15,66 km)

14:08 SS9 Lousã 2 (7,07 km)

15:45 SS10 Mortágua2 (14,59 km)

Sábado, 9 de maio:

07:00 SS11 Felgueiras 1 (8,81 km)

08:05 SS12 Cabeceiras de Basto 1 (19,91 km)

09:35 SS13 Amarante 1 (26,24 km)

11:05 SS14 Paredes 1 (16,09 km)

14:00 SS15 Felgueiras 2 (8,81 km)

15:05 SS16 Cabeceiras de Basto 2 (19,91 km)

16:35 SS17 Amarante 2 (26,24 km)

18:05 SS18 Paredes 2 (16,09 km)

19:05 SS19 Lousada – SSS (3,78 km)

Domingo, 10 de maio:

08:05 SS20 Vieira do Minho 1 (21,60 km)

09:35 SS21 Fafe 1 (11,18 km)

10:35 SS22 Vieira do Minho 2 (21,60 km)

13:15 SS23 Fafe 2 - Power Stage (11,18 km)