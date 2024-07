O Rali de Portugal de 2025 decorrerá entre 15 e 18 de maio, e será a quinta etapa do Mundial de Ralis (WRC), o mais extenso desde 2008, com 14 provas, conforme anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional do Automóvel (FIA).

O Mundial do próximo ano arrancará da forma habitual, com o Rali de Monte Carlo, entre 23 e 26 de janeiro, e terminará 10 meses mais tarde na Arábia Saudita, uma das três provas estreantes, em conjunto com Ilhas Canárias (Espanha) e Paraguai.

Após o arranque nas ruas do Mónaco, o Mundial partirá rumo à única prova em piso de neve, na Suécia, antes de levar os pilotos até ao Quénia, numa visita singular ao continente africano.

A prova percorrerá quatro continentes (Europa, África, América do Sul e Ásia), em pisos de terra, como acontecerá no Norte e Centro de Portugal.

«É um calendário empolgante que mistura, de forma perfeita, os ralis tradicionais do WRC com três novos e emocionantes desafios, dois deles fora da Europa, algo que mostra, uma vez mais, o apelo global do nosso campeonato», assinalou o diretor geral do WRC, Jona Siebel.

A etapa lusa marcará o início de uma longa série de sete provas em piso de terra.

«É, sem dúvida, um dos ralis mais emblemáticos do WRC, com mais paixão do público e troços únicos, disputado em duas grandes regiões do país e também a união da vontade que temos em manter o rali em Portugal», comentou Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), organizador do rali luso.

A prova portuguesa está também garantida para 2026.

Consulte o calendário do Mundial de 2025.

1. 23/26 jan. Rali Monte Carlo (misto, asfalto / neve);

2. 13/16 fev. Rali da Suécia (neve/gelo);

3. 20/23 mar. Rali do Quénia (terra);

4. 24/27 abr. Rali das Ilhas Canárias, em Espanha (asfalto);

5. 15/18 mai. Rali de Portugal (terra);

6. 05/08 jun. Rali da Sardenha, em Itália (terra);

7. 26/29 jun. Rali da Acrópole, na Grécia (terra);

8. 17/20 jul. Rali da Estónia (terra);

9. 31 jul/03 ago. Rali da Finlândia (terra);

10. 28/31 ago. Rali do Paraguai (terra);

11. 11/14 set. Rali do Chile (terra);

12. 16/19 out. Rali da Europa Central, na Áustria, República Checa e Alemanha (asfalto);

13. 06/09 nov. Rali do Japão (asfalto);

14. 27/30 nov. Rali da Arábia Saudita (terra).