O piloto sueco Oliver Solberg (Toyota) é o novo líder do Rali de Portugal ao final da manhã deste sábado, apenas por meio segundo, tendo dado um salto de três lugares para a liderança na quarta e última classificativa matinal, em Paredes 1, tirando Sébastien Ogier (Toyota) da liderança da prova, que o francês trazia de sexta-feira e que tinha mantido depois das especiais Felgueiras 1, Cabeceiras de Basto 1 e Amarante 1 esta manhã.

O finlandês Sami Pajari (Toyota) foi o primeiro vencedor do dia ao triunfar em Felgueiras 1 (8,81km) com 05.46.00 minutos, seguido pelo belga Thierry Neuville (Hyundai, +02,5 segundos) e o britânico Elfyn Evans (Toyota, +02,8 segundos). Depois, o francês Adrien Fourmaux (Hyundai) foi o mais rápido em Cabeceiras de Basto 1, cumprindo os 19,91 quilómetros em 13.05.50 minutos, seguido por Ogier (+00,5 segundos) e pelo japonês Takamoto Katsuta (Toyota, +02,6s). Em Amarante 1, na maior classificativa do Rali, de 26,24 quilómetros, Oliver Solberg começou a dar cartas ao ser o mais rápido (16.42.30 minutos), mas com Ogier a ficar a meio segundo e Evans a nove décimas.

E Paredes 1 tudo mudou…

Se ao final da classificativa de Amarante 1, a terceira e penúltima da manhã, o top-5 da geral não tinha mudado qualquer posição em relação ao final de sexta-feira, com Ogier a liderar, seguido por Neuville, Pajari, Solberg e Evans, o sueco virou tudo ao contrário com uma prestação impressionante face à concorrência em Paredes 1, já com condições mais difíceis com a chuva.

Solberg completou os 16,09 quilómetros de Paredes 1 como o único abaixo dos 12 minutos, com 11.53.20 minutos, seguido por Evans (+07,2s), com o irlandês da Ford, Jon Armstrong, a ser o terceiro mais rápido da especial, a 08,5 segundos de Solberg.

E os outros que estavam à sua frente na geral? Pajari foi apenas quinto a 10,5 segundos, Neuville gastou mais 13,1 segundos e foi sexto e Ogier apenas o oitavo mais rápido… a 19,1 segundos de Solberg! Pelo meio, Fourmaux foi quarto (+10,3s) e Katsuta sétimo (+14,4s).

Na geral, Solberg ultrapassou de uma só vez Ogier, Neuville e Pajari e é líder com um tempo total de 02.16.16,3 horas ao fim de 14 classificativas do Rali de Portugal, tendo meio segundo de vantagem para Ogier, agora segundo.

«Impressionante, sem aderência. Inacreditável», disse Ogier, ao ver o seu registo e o tempo de Solberg, mal acabara de perder a liderança do Rali de Portugal em Paredes 1.

No dia mais longo do Rali de Portugal, seguem-se à tarde as segundas passagens por Felgueiras, Cabeceiras, Amarante e Paredes, num dia que acaba com a “super especial” de Lousada.