O piloto estónio Ott Tänak (Ford Puma Rally1) é o líder do Rali de Portugal ao final das três primeiras classificativas, realizadas na manhã desta sexta-feira, com as primeiras passagens na Lousã, Góis e Arganil, na quinta prova pontuável para o Mundial (WRC).

Tänak é líder com o tempo global de 33:56.4 minutos, tendo três segundos de vantagem para o finlandês e atual campeão do mundo, Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) e 3.6 segundos para o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20 Rally1), que é terceiro à geral.

O francês Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) foi o mais rápido na primeira passagem pela Lousã (9:02.7 minutos), mas perdeu depois a liderança do Rali de Portugal para o estónio Ott Tanak (Ford Puma), que foi o mais rápido em Góis (12:59.3m) e manteve a liderança com o segundo melhor tempo em Arganil, só atrás de Rovanperä (11:49.3 minutos).

A manhã, que começou bem para Loubet, acabou mal, com a queda para o sexto lugar e, aparentemente, um princípio de incêndio no carro, imediatamente depois da especial de Arganil. Por perceber está ainda, à hora desta notícia, se o gaulês volta à estrada da parte da tarde.

O dia ficou já marcado pelo abandono do japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris Rally1), devido a problemas mecânicos. «Nós parámos antes da SS3, devido a problemas técnicos no carro desde a SS1. Uma grande deceção, mas amanhã está a chegar, de qualquer maneira», escreveu o japonês, pouco depois, através da rede social Twitter. O nipónico vai em Super Rally para sábado e vai acabar seriamente penalizado, uma vez que não volta à estrada esta sexta-feira.

CLASSIFICAÇÃO RALI DE PORTUGAL, RALLY1 (APÓS SS3):

1.º: Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally 1): 33:56.4 minutos

2.º: Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris Rally1): +3,0 segundos

3.º: Dani Sordo/Cándido Carrera (Hyundai i20 Rally1): +3,6 segundos

4.º: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Rally1): +14,6 segundos

5.º: Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris Rally1): +18 segundos

6.º: Pierre Louis-Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1): +18,8 segundos

7.º: Esapeka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 Rally1) +26,5 segundos

Ao início da tarde, os pilotos voltam à estrada para a quarta das 19 classificativas do Rali de Portugal, com a segunda passagem pela Lousã (13h35)

Confira aqui todo o programa do dia e também todos os troços e todos os horários do Rali de Portugal.