O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai i20) ascendeu ao segundo lugar da 58.ª edição do Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato do Mundo (WRC), antes da especial final, em Fafe.

Tänak, que liderou a prova até à segunda passagem por Amarante, no final do dia de sábado, entrou nesta último dia do rali português na terceira posição, mas consumou a ultrapassagem ao finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) na segunda passagem por Felgueiras.

O antigo campeão mundial (2019) venceu quatro das cinco especiais disputadas esta manhã de domingo, ocupando a segunda posição da classificação, a 13,6 segundos do líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), com Kalle Rovanperä a baixar ao terceiro, a 1,5 de Tänak e a 15,1 de Ogier.

A 58.ª edição do Rali de Portugal decide-se a partir das 13:15, com a disputa da especial final, a power stage de Fafe, com 11,18 quilómetros de extensão, que incluem o famoso salto da pedra sentada.

Em jogo está, ainda, a distribuição de 15 pontos pelos cinco mais rápidos desse troço final (cinco para o primeiro), bem como 15 pelos cinco mais rápidos da etapa deste domingo (cinco para o primeiro), o chamado «super sunday».