O piloto estónio Ott Tänak (Hyundai) lidera o Rali de Portugal 2025, quinta prova do Mundial (WRC) ao final da manhã desta sexta-feira, tendo a liderança presa por apenas dois décimos de segundo para o francês Adrien Fourmaux (Hyundai), depois das quatro classificativas realizadas: Mortágua 1, Lousã 1, Góis 1 e Arganil 1.

Num dia para o qual o britânico Elfyn Evans (Toyota) partiu na liderança, depois de vencer a superespecial de quinta-feira na Figueira da Foz, a liderança do Rali de Portugal mudou logo ao fim da primeira passagem por Mortágua, numa classificativa ganha por Tänak (09:14.9 minutos), seguido por Kalle Rovanperä (Toyota, +00.2s) e Elfyn Evans (+02.8s).

Tanäk voltou a vencer em Lousã 1, com o tempo de 09.04.6 minutos, reforçando a liderança do Rali, então para o ainda segundo classificado Rovanperä, terceiro em Lousã 1 (+01.2s). O segundo foi Fourmaux (+01.1s), francês que triunfou depois em Góis 1 e em Arganil 1.

Em Góis 1, Fourmaux venceu com o registo de 09.07.1 minutos, seguido de dois Toyota: Sébastien Ogier (+00.5s) e Takamoto Katsuta (+01.7s), enquanto o líder Tänak foi quarto (+02.5s). Em Arganil 1, o mesmo top-4, com Fourmaux a vencer (08.55.8 minutos), mas com Katsuta a ser segundo (+00.9s) e Ogier terceiro (+01.7s), com Tänak de novo a ser quarto classificado (+01.9s) e a ficar, assim, com a liderança ao final da manhã presa por menos de um segundo para Fourmaux.

Tänak lidera com 38.45.1 minutos, seguido de Fourmaux (+00.2s), Ogier (+07.4s), Katsuta (+08.1s) e Rovanperä (+13.1s). O atual campeão do mundo, Thierry Neuville, da Hyundai, está apenas em sétimo (+25.8s), ainda atrás de Evans, sexto (+21.7s). O melhor dos WRC2 é Oliver Solberg, 11.º à geral (+01:20.1 minutos).

Da parte da tarde, há mais seis classificativas. Confira AQUI todos os troços e horários do Rali de Portugal.