Sébastien Ogier é o grande vencedor da edição de 2025 do Rali de Portugal, a quinta prova do Campeonato do Mundo, e voltou a bater o recorde de mais vitórias na etapa portuguesa com sete.

O piloto francês foi o mais rápido no final da 24 etapas especiais e concluiu a prova com o tempo de 3:48.35.9 horas, menos 8.7 segundos que o estónio Ott Tänak. O finlandês Kalle Rovanperä fechou o pódio a 12.2 segundos do líder.

A 63.ª vitória de Ogier na carreira faz com que o francês esteja no terceiro lugar do Campeonato do Mundo com 96 pontos conquistados. Kalle Rovanperä é segundo a 22 pontos do líder Elfyn Evans que lidera com 118 pontos.