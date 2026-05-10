Rali de Portugal
Há 40 min
Thierry Neuville vence Rali de Portugal pela segunda vez na carreira
Piloto repete feito de 2018
Thierry Neuville (Hyundai i20) venceu, este domingo, a 59.ª edição do Rali de Portugal, na sexta ronda do Mundial WRC. Com esta vitória, o piloto belga repete o feito conseguido pela primeira vez em 2018.
O campeão mundial de 2024 aproveitou o facto de o francês Sébastien Ogier ter tido um furo e assumiu a liderança da prova à entrada para a última especial. O belga venceu com uma vantagem de 16,3 segundos sobre Olivier Solberg e 29,1 segundos para Elfyn Evans (Toyota).
Com este resultado, Evans reforça a liderança do campeonato com 123 pontos. Em segundo lugar, segue o japonês Takamoto Katsuta, com 111 pontos.
