O Rali de Portugal de Portugal já está na estrada e esta quinta-feira o britânico Elfyn Evans (Toyota) marcou as primeiras diferenças nos shakedown em Baltar, Paredes.

Nesta sexta-feira, a prova vai para a estrada num dia com oito especiais. Duplas passagens na Lousã, Góis, Arganil e ainda por Mortágua, antes da estreia na Figueira da Foz - super-especial - a fechar.

Os troços e todos os horários do Rali de Portugal

Na sexta-feira, há duplas passagens na Lousã, Góis, Arganil e ainda a passagem por Mortágua, antes da super especial na Figueira da Foz, que volta ao Rali de Portugal pela primeira vez desde 1997.

- Sexta-feira, 12 maio:

09:05 SS1 Lousã (12,03 km)

10:05 SS2 Góis (19,33 km)

11:05 SS3 Arganil (18,72 km)

13:35 SS4 Lousã 2 (12,03 km)

14:35 SS5 Góis 2 (19,33 km)

15:35 SS6 Arganil 2 (18,72 km)

17:05 SS7 Mortágua (18,15 km)

19:05 SS8 Figueira da Foz - SSS (2,28 km)

A classificação do WRC é liderada, ex-aequo, pelo veterano Sébastien Ogier (não está em Portugal por ter optado por não fazer a totalidade do calendário do campeonato) e por Elfyn Evans com 69 pontos. Segue-se o campeão do Mundo (e vencedor em 2022 em Portugal) Kallen Rovanpera, com menos um e Ott Tanak, com 65.

A ordem de partida dos Rally1 para esta sexta-feira está assim alinhada:

1. Evans / Martin (Toyota Gazoo)

2. Rovanperä / Halttunen (Toyota Gazoo)

3. Tänak / Järveoja (M-Sport Ford)

4. Neuville / Wydaeghe (Hyundai Shell Mobis)

5. Lappi / Ferm (Hyundai Shell Mobis)

6. Katsuta / Johnston (Toyota Gazoo)

7. Sordo / Carrera (Hyundai Shell Mobis)

8. Loubet / Gilsoul (M-Sport Ford)