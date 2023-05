Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) venceu, este domingo, o Rali de Portugal pela segunda vez consecutiva.



O finlandês, atual campeão do mundo em título, somou a primeira vitória da época ao concluir a quinta prova com o tempo de 3:35.11,7, deixando Dani Sordo (Hyundai i20) a 54,7 segundos e o compatriota Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 1.20,3 minutos.



Esta vitória permite a Rovanperä chegar à liderança do WRC com 98 pontos, mais 17 do que Ott Tanak (Ford Puma), que terminou o Rali de Portugal no quarto lugar.



Historial de vencedores do Rali de Portugal:

2023: Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, Fin (Toyota)

2022: Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, Fin (Toyota)

2021: Elfyn Evans/Scott Marin, GB (Toyota)

2020: não se disputou devido à pandemia de covid-19

2019: Ott Tanak/Martin Järveoja, Est (Toyota)

2018: Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bel (Hyundai)

2017: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Ford)

2016: Kris Meeke/Paul Nagle, GB/Irl (Citroen)

2015: Jari-Matti Latvala/Miika Anttila, Fin (Volkswagen)

2014: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Volkswagen)

2013: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Volkswagen)

2012: Mads Ostberg/Jonas Andersson, Nor/Sue (Ford)

2011: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Citroen)

2010: Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, Fra (Citroen)

2009: Sébastien Loeb/Daniel Elena, Fra/Mon (Citroen)

2008: Luca Rosseti/Matteo Chiarcossi, Ita (Peugeot)

2007: Sébastien Loeb/Daniel Elena, Fra/Mon (Citroen)

2006: Armindo Araújo/Miguel Ramalho, Por (Citroen)

2005: Daniel Carlsson/Mattias Andersson, Sue (Subaru)

2004: Armindo Araújo/Miguel Ramalho, Por (Citroen)

2003: Armindo Araújo/Miguel Ramalho, Por (Citroen)

2002: Dider Auriol/Thierry Barjou, Fra (Toyota)

2001: Tommy Makinen/Risto Mannisenmaki, Fin (Mitsubishi)

2000: Richard Burns/Robert Reid, Ing (Subaru)

1999: Colin McRae/Nicky Grist, Esc/Gal (Ford)

1998: Colin McRae/Nicky Grist, Esc/Gal (Subaru)

1997: Tommi Makinen/Seppo Harjanne, Fin (Mitsubishi)

1996: Rui Madeira/Nuno Rodrigues Silva, Por (Toyota)

1995: Carlos Sainz/Luis Moya, Esp (Subaru)

1994: Juha Kankkunen/Nicky Grist, Fin/Gal (Toyota)

1993: François Delecour/Daniel Grataloup, Fra (Ford)

1992: Juha Kankkunen/Juha Piironen, Fin (Lancia)

1991: Carlos Sainz/Luis Moya, Esp (Toyota)

1990: Massimo Biasion/Tiziano Severo, Ita (Lancia)

1989: Massimo Biasion/Tiziano Severo, Ita (Lancia)

1988: Massimo Biasion/C. Cassina, Ita (Lancia)

1987: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Lancia)

1986: Joaquim Moutinho/Edgar Fortes, Por (Renault)

1985: Timo Salonen/Seppo Harjanne, Fin (Peugeot)

1984: Hannu Mikkola/Arne Hertz, Fin/Sue (Audi)

1983: Hannu Mikkola/Arne Hertz, Fin/Sue (Audi)

1982: Michele Mouton/Fabrizia Pons, Fra/Ita (Audi)

1981: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Fiat)

1980: Walter Rohrl/Christian Geistdorfer, Ale (Fiat)

1979: Hannu Mikkola/Arne Hertz, Fin/Sue (Ford)

1978: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Fiat)

1977: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Fiat)

1976: Sandro Munari/Silvio Maiga, Ita (Lancia)

1975: Markku Alen/Ilka Kivimaki, Fin (Lancia)

1974: Rafaelle Pinto/Arnaldo Bernacchini, Ita (Fiat)

1973: Jean Luc Therier/Jacques Jaupert, Fra (Renault)

1972: Achim Warmbold/John Davenport, Ale/Ing (BMW)

1971: Jean-Pierre Nicolas/Jean Todt, Fra (Renault)

1970: Simo Lampinen/John Davenport, Sue/Ing (Lancia)

1969: Francisco Romãozinho/João Canas Mendes 'Jocames', Por (Citroen)

1968: Tony Fall/Ron Crellin, Ing (Lancia)

1967: Carpinteiro Albino/Silva Ferreira, Por (Renault)