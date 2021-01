O primeiro dia do Rali de Monte Carlo Teemu, prova de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis de 2021, ficou marcado pelo despiste impressionante de Teemu Suninen (Ford).



O Ford Fiesta do piloto finlandês embateu com violência num monte, do lado esquerdo do percurso entre Saint-Disdier e Corps, capotou e dirigiu-se para uma ribanceira. Felizmente, Teemu Suninen e o copiloto Mikko Markkula saíram da viatura sem quaisquer ferimentos consideráveis.



Veja as imagens do acidente: