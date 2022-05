Serão 2.800 os militares destacados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) para o Rali de Portugal, que decorre de quinta-feira a domingo.

«Apontamos para um efetivo a rondar os cerca de 2.800 militares durante a operação, numa média de cerca de 700 militares por dia, entre os dias 19 e 22 de maio», afirmou esta terça-feira o tenente-coronel João Fonseca, em conferência de imprensa, citado pela Assa.

Segundo o responsável, a operação terá início logo na quarta-feira, um dia antes do arranque oficial do «maior evento desportivo nacional», que contará por isso com várias valências da GNR, devido ao «expectável número muito elevado de espectadores».

Já o major Francisco Martins fez um pedido à população acerca dos carros híbridos elétricos, que são uma novidade para este Rali de Portugal: «Em caso de qualquer acidente de viação com um carro híbrido, que este ano vão estar como novidade no Rali de Portugal, não tenham a tendência ou a postura de ir mexer no carro ou de tentar fazer qualquer ação nesses carros.»

«O ideal é não mexer em qualquer carro que tenha um acidente, principalmente se o carro ficar no troço, tendo em conta que, com exceção do último carro, vão passar mais carros a seguir», disse, alertando para o perigo de o acidente tomar proporções maiores.

Francisco Martins alertou ainda para as temperaturas elevadas que são esperadas para esses dias: «É importante que tenham cuidado com todos os comportamentos que possam provocar incêndios.»

A 55.ª edição do Rali de Portugal tem um percurso total de 1.535,35 quilómetros, dos quais 343,3 cronometrados, num total de 22 classificativas.