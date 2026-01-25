Oliver Solberg entrou, este domingo, para a história do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), ao tornar-se o mais jovem vencedor de sempre do Rali de Monte Carlo. Aos 24 anos, o piloto sueco levou o Toyota Yaris ao triunfo na prova de abertura da temporada, terminando com 51,8 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans e a 2.02,2 minutos do francês Sébastien Ogier, campeão em título.

Depois de construir uma vantagem próxima de um minuto nos primeiros dias da exigente prova monegasca, Solberg geriu o andamento no último dia e limitou-se a levar o carro até ao fim, assegurando a segunda vitória da carreira no WRC, depois do sucesso alcançado no Rali da Estónia, em 2025.

O triunfo permitiu-lhe bater um recorde com mais de meio século, superando o compatriota Björn Waldegård, que tinha vencido em Monte Carlo em 1970, com 26 anos.

Filho do campeão mundial de 2003, Petter Solberg, o sueco ainda passou por um momento de sobressalto, com uma ligeira saída de estrada durante a manhã, mas manteve a serenidade até ao final.

«Foi o rali mais difícil da minha vida. É o meu primeiro rali em asfalto com este carro e ganhámos. O trabalho de equipa foi excecional», afirmou o piloto.

Elfyn Evans garantiu o segundo lugar da geral, já Sébastien Ogier, nove vezes campeão do mundo e dez vezes vencedor em Monte Carlo, terminou no terceiro lugar, reconhecendo não ter tido resposta para o ritmo dos companheiros de equipa nas condições instáveis da prova.

O derradeiro dia ficou ainda marcado por um feito inédito: pela primeira vez, um carro de WRC3 venceu uma especial à geral, com o italiano Matteo Fontana (Ford Fiesta) a ser o mais rápido em dois troços.

Com este resultado, Oliver Solberg lidera o campeonato com 30 pontos, seguido de Elfyn Evans, com 26, e Sébastien Ogier, com 18. A próxima etapa do WRC disputa-se na Suécia, entre 12 e 15 de fevereiro.