Sébastien Ogier, nove vezes campeão do mundo e detentor do título, venceu este domingo o Rali das Canárias pela primeira vez na sua carreira e recuperou terreno no campeonato do mundo (WRC).

O piloto francês, ao volante do Toyota Yaris, bateu o britânico Elfyn Evans por 19,9 segundos, com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) a completar o pódio para a marca nipónica, mas já a 01.40,8 minutos do francês.

O dia ficou marcado pelo despiste do sueco Oliver Solberg na terceira das quatro especiais do dia, numa altura em que ocupava a segunda posição da geral e ganhava terreno ao líder.

O filho do antigo campeão mundial Peter Solberg (2003) estava já a 2,2 segundos de Ogier quando embateu numa barreira, danificando irremediavelmente o seu Yaris.

Desta forma, o piloto francês ficou com via aberta para o 68.º triunfo da carreira, o primeiro nas Canárias. «Foi muito agradável, muito divertido. Foi muito apertado, sobretudo com o Oliver. Foi uma pena não ter durado até ao fim. Juntei mais um rali à lista. Gostamos muito mais de lutar com os tempos próximos do que ir em piloto automático ao domingo», sublinhou o francês, campeão entre 2013 e 2018, em 2020, 2021 e 2025.

O japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), líder do campeonato à partida desta ronda, terminou no quarto lugar, a 01.51,2 minutos, foi batido por Evans no «superdomingo» e na «power stage» e, com isso, perdeu o comando do campeonato para o galês.

Evans lidera, agora, o Mundial de ralis com 101 pontos, contra os 99 de Katsuta, enquanto Ogier permanece no sexto lugar, com 58.

A próxima etapa, a sexta de 14, vai ser o Rali de Portugal, a disputar de 7 a 10 de maio.