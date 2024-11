Thierry Neuville é o novo Campeão do Mundo de Ralis (WRC). O piloto belga ficou no sexto lugar na última prova do mundial, no Japão, posição que lhe bastou para alcançar o título.

Na mesma prova, que foi ganha pelo britânico Elfy Evans, a Toyota conquistou o título mundial de construtores, pela oitava vez na história.

Neuville, que chegava a esta ronda final na liderança do campeonato, sofreu um forte revés na sexta-feira, ao ver o turbo do seu Hyundai ceder, o que o afundou no 15.º lugar. No sábado, o piloto belga aproveitou a desistência de Tänak, na manhã deste domingo, e ficou encaminhado para a conquista do título mundial.

Logo a seguir a terminar a prova, Neuville estava quase sem palavras para descrever uma conquista inédita, até porque o piloto de 32 anos foi segundo classificado do mundial de pilotos por cinco vezes, quatro delas seguidas!

«É uma surpresa. Nem sei o que dizer, mas acho que merecemos [o título de campeões de pilotos]. Foi um ano difícil, com mais pressão do que aquela que precisávamos, nomeadamente nesta última prova», afirmou o piloto belga no final do Rali do Japão.

Veja aqui as declarações do piloto a seguir ao Rali do Japão: