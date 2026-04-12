Houve um golpe de teatro no Rali da Croácia: Thierry Neuville estava perto da vitória, mas despistou-se na última especial da prova e entregou o triunfo a Takamoto Katsuta. Foi a segunda vitória seguida para o piloto japonês, que já tinha vencido no Quénia e conseguiu, assim, subir à liderança do campeonato do mundo de ralis.

Thierry Neuville tinha chegado à liderança na véspera, beneficiando de um furo de Sami Pajari, que liderava, mas caiu para a terceira posição, atrás de Katsuta.

O belga, campeão do mundo em 2024, tentou gerir o andamento nas quatro especiais de domingo – e estava a conseguir fazê-lo, mantendo uma vantagem de pouco mais de um minuto sobre Katsuta, até que deitou tudo a perder nos últimos quilómetros.

De resto, Neuville nem sequer chegou ao fim do rali: danificou de tal forma a roda direita da frente que recebeu ordens da equipa para parar – e assim evitar estragos maiores no Hyundai i20.

Pajari acabou o rali no segundo lugar, a vinte segundos do colega Katsuta. O terceiro foi o neo-zelandês Heydon Padon, que acabou por ser o melhor da marca coreana, a dois minutos do vencedor.

Katsuta é também o novo lider do mundial. Passou Elfyn Evans e Oliver Solberg – os dois primeiros líderes da prova e os maiores azarados de sexta-feira. O japonês tem 81 pontos, o galês tem 74 e o sueco está nos 68.

A próxima prova do Mundial é o Rali das Ilhas Canárias, em Espanha, dentro de duas semanas.