O português Gonçalo Guerreiro, que faz equipa com o brasileiro Cadu Sachs (Red Bull), conseguiu o segundo melhor tempo no prólogo da edição 2025 do Rali Dakar (17.21 minutos), na categoria Challenger, gastando apenas mais quatro segundos do que a dupla vencedora, composta pelo norte-americano Corbin Leaverton e o neerlandês Taye Perry (Red Bull).

Ainda em Challenger, a dupla lusa Ricardo Porém/Nuno Sousa (MMP) foi nona, a 30 segundos de distância, seguida dos igualmente portugueses Luís Portela de Morais/David Megre (GRally), a 33 segundos.

Nos carros, João Ferreira e Filipe Palmeiro (Mini) terminaram o dia na quinta posição da geral na categoria Ultimate, a 26 segundos da dupla vencedora da tirada, os sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings (Toyota). O campeão em título, Carlos Sainz, ao lado de Lucas Cruz (Ford), quedou-se pela 25.ª posição, a 1.14 minutos da liderança.

Em SSV, os portugueses João Monteiro e Nuno Morais (South Racing) seguem no sexto lugar, a 44 segundos do topo da tabela, e nos camiões Paulo Fiúza, juntamente com Vaidotas Zala e Max Van Grol (Skuba Team), fechou o primeiro dia da prova na segunda posição, a sete segundos do primeiro posto.

Nas motas, Rui Gonçalves (Sherco Rally Factory) ocupa a 17.ª posição, a 1.26 minutos de distância do comandante, Daniel Sanders (Red Bull). António Maio (Yamaha) é 25.º (+1.47 minutos) e Bruno Santos (Husqvarna) segue no 32.º posto (+2.18 minutos).

A segunda etapa do Rali Dakar realiza-se no próximo sábado, em Bisha, na Arábia Saudita, e estende-se por 499 quilómetros, 413 deles cronometrados.