O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) venceu este domingo o Rali da Suécia, assumindo a liderança do Mundial (WRC), ao fim da segunda das 14 provas da época.

Evans, de 36 anos, dominou desde o primeiro dia e terminou com o tempo de 2:33.39,2 horas. O pódio ficou completo com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que foi segundo classificado a 3,8 segundos de Evans, além do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão mundial em título, que foi 3.º classificado, a 11,9 segundos do vencedor.

Esta foi a 10.ª vitória da carreira do piloto natural do País de Gales, que partira para a derradeira especial do Rali da Suécia, a power stage, com 3,7 segundos de avanço para o seu companheiro de equipa.

Depois do 2.º lugar no Rali de Monte Carlo, atrás do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que não correu na Suécia, Evans garantiu o máximo de pontuação na Suécia ao bater Katsuta no último troço por 0,1 segundos.

Assim, para além dos 25 pontos pela vitória no rali, Evans somou cinco pontos extra pela power stage, mais cinco pontos adicionais por ter sido o mais rápido do 'super domingo'.

Evans é líder do Mundial com 61 pontos, mais 28 do que Ogier (2.º com 33) e mais 30 do que o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), 3.º com 31 e regressado este ano ao Mundial a tempo inteiro, após um ano em que se afastou de algumas corridas. No Mundial de Construtores, a Toyota lidera, com 120 pontos, para 72 da Hyundai e 25 da M-Sport Ford.

O Mundial regressa de 20 a 23 de março, com o Rali Safari, no Quénia.