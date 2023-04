Dois homens envolveram-se em confrontos no sábado, num dos troços do Rali da Croácia, pontuável para o Campeonato do Mundo (WRC) e foi por pouco que não houve uma tragédia, semana e meia depois de o piloto irlandês Craig Breen ter perdido a vida em solo croata, durante os testes para a prova.

As imagens amadoras mostram uma briga entre dois homens, tendo depois um terceiro homem entrado no conflito.

De imediato, houve um elemento da segurança a tentar dar um sinal de alerta com um apito, numa situação que tentou ser ainda resolvida por outras pessoas que assistiam ao rali e por um polícia fardado.

O confronto não escalou para tragédia porque todas as pessoas foram retiradas do meio do troço e, nem dez segundos depois, um dos participantes na prova, no caso um Toyota, passou a voar, a alta velocidade.

De acordo com o jornal croata 24sata, os três homens envolvidos são croatas e têm 23, 28 e 30 anos de idade, foram detidos e condenados esta segunda-feira no Tribunal Municipal de Karlovac, a multas de 760 euros cada, mais custas no valor de 20 euros. Além disso, foram castigados com uma «medida que os proíbe de participar das corridas do Rali da Croácia WRC por um período de um ano, com apresentação obrigatória à delegacia».

Em comunicado, citado pelo 24sata, a comissão organizadora do Rali da Croácia condenou «veementemente o comportamento de indivíduos irresponsáveis mostrados no vídeo» e defendendo que as «cenas não retratam a verdadeira comunidade de fãs que segue apaixonadamente o desporto automóvel e as corridas de automóveis». «Iremos apresentar queixa e solicitar que os intervenientes sejam apurados e sancionados com a maior severidade», referiram, em nota oficial publicada no domingo.

O presidente da Associação Croata de Automóveis e Karting, Davorin Stetner, reconheceu, ao mesmo jornal, que «infelizmente poderia ter sido uma tragédia», tendo apelado, após o sucedido no sábado, para que as pessoas mantivessem a «compostura» e pensassem na «segurança própria e na dos outros».