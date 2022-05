O Rally de Portugal, quarta prova do Mundial do World Rally Championship (WRC), realiza-se entre esta quinta-feira (19) e domingo, 22 de maio, com 21 classificativas e um total de 338,34 quilómetros. Armindo Araújo (Skoda Fabia) faz-se à estrada com a ambição de reforçar a liderança do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e de ser o melhor piloto luso no final da prova.

Araújo lidera, após três etapas, o Campeonato de Portugal de Ralis com 72 pontos, mais nove do que Miguel Correia (Skoda Fabia) e mais 18 do que Bruno Magalhães (Hyundai i20).

A versão CPR do Rali de Portugal encerra na sexta-feira, após nove especiais desenhadas na zona centro do país, com um total de 124,49 quilómetros cronometrados, incluindo as superespeciais em Coimbra e em Lousada.

«O objetivo é vencer na sexta-feira para o CPR, fazer o máximo de pontuação e, se possível, terminar depois o Rali de Portugal como o melhor português», diz Armindo Araújo, à Agência Lusa. O Rally de Portugal é a quarta das oito provas do calendário do CPR.