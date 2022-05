Um toque num muro sofrido logo no arranque da primeira especial desta tarde afastou Sébastien Loeb da liderança do Rally de Portugal e do dia.

O piloto francês liderava com meio segundo de vantagem face a Elfyn Evans (Toyota Yaris) danificiou a suspensão traseira do seu Ford Puma e foi forçado a desistir do resto do programa desta sexta-feira.

Ora veja:

Assim, Evans recuperou o comando da classificação, ele que já havia liderado as duas primeiras classificativas desta manhã.

Depois de cinco especiais, o piloto da Toyota tem agora 2.1 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20). Sébastien Ogier (Toyota Yaris) é terceiro a 4.8 segundos.