Sébastien Ogier já venceu por cinco vezes o Rally de Portugal, mas nem por isso teve um shakedown fácil esta quinta-feira, em Paredes.

Desde logo, porque quando se preparava para fazer a segunda passagem pelo percurso, o co-piloto do francês, Benjamim Veilas, pensou ter perdido a carta de controlo na ligação para o início da especial. Saiu do Toyota conduzido por Ogier e partiu em direção à estrada de ligação procurar a carta. Enquanto isso, Ogier ficou no carro, percebendo depois que a carta estava... dentro do carro.

Mas o insólito já tinha começado.

Tudo porque Ogier revelou que fez a primeira passagem pelo shakedown sem intercomunicadores, o que obrigou Veilas a dar-lhe as indicações através de gestos com as mãos.

Ora veja no vídeo abaixo a partir do minuto 17:30: